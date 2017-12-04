Kırklareli’nde 238 cadde ve sokak yenilenecek

Kırklareli’nde bulunan 12 mahallenin tamamında büyük kapsamlı bir çalışma başlatacak olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 300 bin metrekare parke taşı kaplama ile 238 cadde ve sokağı yenileyecek. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğuna eşit bir yol yenilemesi yapacak ekipler, Kırklareli’nde bozuk yol bırakmayacak.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye olarak özveri ile çalıştıklarını belirterek, “Kırklareli’nde bozuk yol kalmayacak dedik. Belediye olarak bu konuda büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Şimdi programımıza 12 mahallemizde bulunan 238 cadde ve sokağı yenilemeyi aldık. Ekiplerimiz bu konuda çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın rahatı için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Daha önce yenilediğimiz yollar ile birlikte toplam 588 cadde ve sokağımızı yenilemiş olacağız’’ dedi.

Yenilenecek cadde ve sokaklar

Pınar Mahallesi’nde toplam 94 sokak ve cadde, 1219, 1229, 1233, 1235, 1236, 1237, 1240, 1245, 1251, 1252, 1254, 1258, 1260, 1261, 1263, 1268, 1269, 1272, 1280, 1292, 1293, 1298, 1299, 1302, 1306, 1307, 1308, 1309, 1312, 1313, 1314, 1317, 1318, 1323, 1325, 1327, 1331, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1341, 1342, 1343, 1344, 1347, 1350, Muharrem Aksoy,1 Muhammer Aksoy 2, Ay, Bahriye Üçok, Barış, Barış 2, Bahriye Üçok 2, Beyhan, Burak, Birza Tupbey, Ceylan, Deli Orman Caddesi, Doğuş, Erdem, Erguvan, Göksel, Güner, Güler 1, Güler 2, Güler, Giray, Halil Tekin Bey, İlhan, Kaya 2, Kaya, Karaca, Kılıçarslan, Maksut, Pazarcık, Pazarcık 2, Park, Pınar 1, Pınar 2, Tekçe Bey, Türker, Umut, Yeşilpınar, Yeşilpınar 1, YEşilpınar 2, Zagra, Çavuşdemir, Rauf Denktaş Yan Yol, Özgür, Özgür 1, Ülker, Ümit. Karahıdır Mahallesi’nde, 390, 933, Hürriyet ve Sütçü sokak olarak 4 sokak, Akalar Mahallesi’nde 482, Söğüt, Açelya, Bentler, Onur, Onur 1, Onur 2 ve Türkoğlu sokak olarak toplamda 8 sokak, Cumhuriyet Mahallesi’nde Huzur 1, Huzur 2, Huzur 3, 32, 54, 88, 127, 128, 129, 185 ve 191 sokak olarak 11 sokak, Doğu Mahallesi’nde 14 sokak ve Cadde Gerdanlı, Gerdanlı Çeşmesi 1, Gerdanlı Çeşmesi 2, Gürcü, Gürcü Geçidi, Kesmekaya, Mektepara, Işıklar Caddesi, Narlı, Türbe, Yanıkkışla 1, Çoban, İstiklal, Şükran, Kocahıdır Mahallesi’nde Eski Buzhane, Harap Fırın,Kule Cami, Paşa Çeşme Geçidi, S.Bey, T. Kaldırım, Şahver ve Şehitlik Arkası sokak olarak toplamda 10 sokak,Demirtaş Mahallesi’nde Gökalp Çıkmazı, Hacı Hasan, Yeşil 1 ve Ziya Gökalp sokak olarak 4 sokak, Yayla Mahallesi’nde 400. , Salhane, Gül, Gülizar, Kaya Çıkmazı, Soğukkuyu Ara, Sümbül, Yasemin, Yasemin Ara, Çam 1, Çam 2, Çam 3, Çam 4, Çam 5, Çam 6 ve Çam sokak olarak 16 sokak, İstasyon Mahallesi’nde 1061, 1070, 1079, 1082, 1113, 1140, 1142, 1. Gül, 3. Gül, 20. Edirne, 28. Edirne, 30. Edirne, 1144, 1173, Beykent 3, Beykent 4, Edirne 24, 1165, 1164, Neşe Sokak Geçidi, 2. Sungurbey, 2. Yaren, Özen, A1141, A1182, İstasyon 5, Mesut, Gül 2., 1098, Edirne 1, Sungur 10 ve Yurt 5 sokak olarak 32 sokak, Karacaibrahim Mahallesi’nde 665, 687, 724, Ata, Melek, Mecidiye Çıkmazı, Mehmetbey, Mezarlık, Sevimli, Turist, Gazi Hasan Tepeli, Kayyumoğlu Çıkmazı, Özlem ve İntibah sokak olarak 14 sokak, Karakaş Mahallesi’nde 19 sokak ve cadde; 759, 764, 768, 779, 797, Uzun, Çukur, 823, Kavaklı 4, Kavaklı 5, Kavaklı 6, Kavaklı 7, Kavaklı 8, Kavaklı 9, Karahıdır Caddesi, Menekşe 3, Sırtbağlar 11, Sırtbağlar 3, Sırtbağlar 9,Bademlik Mahallesi’nde 209, 223, Drama 11, Drama 13, Drama 14, Drama 15, Drama 8, Drama 9, Drama 10, Drama 11, 312 ve 252 sokak olarak 12 sokak toplamda 238 cadde ve sokak yenilenecek.