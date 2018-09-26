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Kırklareli'nde 323 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 323 litre sahte içki ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Babaeski ilçesi Alpullu Beldesi ve Sinanlı köyünde 5 ayrı işletmede kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde, 309 litre şarap, 9 litre votka, 5 litre viski türü olmak üzere değişik cins ve markalarda toplam 323 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki ve yurt dışından getirilen kaçak içkilere el konuldu.


Olayla ilgili 5 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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