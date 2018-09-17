Kırklareli'nde, 48 bin 994 öğrenci dersbaşı yaptı

Kırklareli'nde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla toplamda 48 bin 994 öğrenci ders başı yaptı.

2018 -2019 eğitim öğretim yılında Kırklareli İl genelinde eğitim kadrolarında bulunan 2 bin 861 öğretmen ve 371 okul yöneticisi öğrencilere eğitim sağlamaya başladı. Kırklareli'nde in genelinde bulunan öğrenci sayısı ise, ana okullarda 4 bin 994, ilkokulda 14 bin 387, ortaokulda 15 bin 513, orta öğretim de 14 bin 100 olmak üzere toplamda 48 bin 994 öğrenci ilk ders ziliyle buluştu.

Kırklareli'nde okul sayısı ise, Okul öncesi eğitim kurumu 19, ilkokul 85, ortaokul 78, lise ve dengi okul 60 olmak üzere toplamda 242 okulda eğitim öğretime başlandı.