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19 Eylül 2017 00:53

Kırklareli’nde 49 Bin 504 Öğrenci ders başı yaptı

Kırklareli’nde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı gerçekleşti.

Kırklareli’nde 49 Bin 504 Öğrenci ders başı yaptı

19 Eylül 2017 00:53


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması ile başlayan programda, yapılan açılış konuşmalarının ardından, Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sergiledi.


Vali Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gönderilen ders kitaplarını sınıflarda öğrencilere teslim ettiler.


Programa, Vali Orhan Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ziya Eser, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Kurum Amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Kırklareli İl genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 49 Bin 504 öğrenci ders başı yaptı.




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