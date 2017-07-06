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06 Temmuz 2017 22:25

Kırklareli’nde 60 bin kök Hint keneviri imha edildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 6 ayrı arpa ekili tarlada yaptıkları kontrollerde toplam 60 bin 650 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli’nde 60 bin kök Hint keneviri imha edildi

06 Temmuz 2017 22:25


Kırklareli merkeze bağlı Paşayeri köyü Üçtaşlar mevkisinde Hint keneviri ekildiğini tespit eden jandarma ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden getirilen ziraat teknisyeniyle birlikte E.G, A.G, F.Y, S.G, ile Y.Y.’ye ait arpa ekili tarlalara operasyon düzenlendi. Yapılan kontrollerde tarların iç kesimlerinde 150, 24 bin, 500, 15 bin, 6 bin ve 15 bin olmak üzere toplam 60 bin 650 kök Hint keneviri ele geçirildi. Her birinden ayrı ayrı numune alınan Hint kenevirleri imha edilirken, gözaltına alınan şüpheliler, cumhuriyet savcısından alınan talimatla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.




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