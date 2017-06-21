Kırklareli’nde 894 trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti

TÜİK’ten edinilen verilere göre, ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 997 bin 363 adedi maddi hasarlı, 185 bin 128 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu açıklandı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75’i yerleşim yeri içinde, yüzde 25’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Kırklareli’nde ise toplam 3 bin 342 adet trafik kazası gerçekleşmiş olup, bunun 2 bin 448 adeti maddi hasarlı 894 adeti ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Ölümlü yaralanmalı trafik kazası en çok 16 bin 102 kaza ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 12 bin 187 kaza ile Ankara, 10 bin 902 kaza ile İzmir ve 7 bin 615 kaza ile Antalya izlemiştir. 2016 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasının en az gerçekleştiği il ise 114 kaza ile Hakkari oldu. Hakkari ilini 122 kaza ile Tunceli, 243 kaza ile Ardahan ve 245 kaza ile Bayburt illeri takip etti. Kırklareli ise bu sıralamada 57. sırada yer aldı.

Kırklareli’nde 30 kişi hayatını kaybederken, bin 502 kişi yaralandı

Türkiye’de 2016 yılında meydana gelen 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 493 kişi kaza yerinde, 3 bin 807 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. 303 bin 812 kişi ise trafik kazası sonucunda yaralandı. Kırklareli’nde meydana gelen 894 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda toplam 30 kişi hayatını kaybederken bunların, 14’ü kaza yerinde, 16’sı ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Bin 502 kişi ise trafik kazası sonucunda yaralandı.