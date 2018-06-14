Kırklareli’nde amatör spor kulüplerine 441 bin TL’lik yardım

Amatör spor kulüplerine yardım için, Atatürk Kapalı Spor Salonunda bir yardım programı düzenlendi. Programa, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Ak Parti İl Başkanı Alper Çiler, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir, kurum amirleri, kulüp başkanları, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Osman Bilgin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından ilimizde faaliyet gösteren 85 Amatör Spor Kulübüne gönderilen 441 bin TL’lik nakdi yardım çekini Amatör Spor Kulüplerine teslim ederek Amatör Spor Kulüplerine başarılar diledi.