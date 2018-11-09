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Kırklareli'nde ari çalışmaları

Kırklareli’nin Vize ilçesinde tüberkülin ve brucella taramaları sonucunda hayvanların sahibine hastalık ari işletme sağlık sertifikası verildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde tüberkülin ve brucella taramaları sonucunda hayvanların sahibine hastalık ari işletme sağlık sertifikası verildi.


Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Aksicim köyü yetiştiricilerinden Emine Aydın ilk kez hastalıktan ari işletme sağlık sertifikası almak için başvuruda bulundu. 55 büyükbaş hayvana bir yılı aşkın sürede yapılan tüberkülin ve brucella taramaları sonucunda yetiştirici Emine Aydın'a hastalık ari işletme sağlık sertifikası verildi. Yetiştirici Emine Aydın'a sertifikası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde teslim edildi.

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