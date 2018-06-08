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08 Haziran 2018 16:12

Kırklareli’nde ‘Arıcılık ve Meşe Balı’ toplantısı yapıldı

Kırklareli Arıcılığı ve Meşe Balı konulu toplantı Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde düzenlendi.

Kırklareli’nde ‘Arıcılık ve Meşe Balı’ toplantısı yapıldı

08 Haziran 2018 16:12


Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan başkanlığında yapılan toplantıya İl Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel, Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya, KTV Şube Müdürü Hasan Doğan, Arı Üreticileri Başkanı ve Vize, Pınarhisar ve Demirköy’de bulunan Bal Üreticileri Birlik Başkanları ile arı yetiştiricileri katıldı.


Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müdürü Ümit Ortan, Kırklareli’nde bal üretiminin önemli olduğunu, mevcut potansiyeli değerlendirerek markalaşmanın ve Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almanın önemli olduğunu vurguladı.


Toplantıda, Kırklareli arıcılığı ve üretilen balın geleceği konusunda, bal üretim tesisi kurulması, markalaşma, meşe balı coğrafi işaret tescil belgesinin alınması yönünde bir yol haritası belirlenerek, bir sonraki toplantıda proje olarak hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.




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