Kırklareli'nde Atatürk ölümünün 80. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümün 80. yılında Kırklareli'nde anıldı.

Kırklareli Vilayet Meydanında çelenk sunma töreni ile başlayan anma programında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat 9.05'te kentte sirenlerin çalmasıyla adeta hayat durdu. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile tören son buldu.

Törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.