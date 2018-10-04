Kırklareli'nde çalışmalar 4 koldan devam ediyor

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun "Kırklareli'nde bozuk yol kalmayacak" talimatı ile çalışmalarını sürdüren ekipler birçok noktada sıcak asfalt serimi, parke taş kaplaması gerçekleştiriyor. Ekipler bu hafta içerisinde Pınar Mahallesi, Bademlik Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yayla Mahallesi, Karakaş Mahallesi, İstasyon Mahallesi'nde parke taş ve sıcak asfalt serimi çalışmalarına devam etti.

Başkan Kesimoğlu "Kırklareli'nde bozuk yol kalmayacak dedik. Bu kapsamda ekiplerimiz aynı anda birçok noktada yol düzenleme çalışmaları yapıyor. Bunun yanı sıra ekiplerimiz alt yapı çalışmalarına da ihtiyaç duyulan yerlerde devam ediyor" dedi.