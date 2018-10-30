İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'nde Cumhuriyet Yürüyüşü

Cumhuriyetin 95.

yıldönümü kutlamaları kapsamında Kırklareli'nde Cumhuriyet Yürüyüşü binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.


Anıtpark önünden başlayarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanında son bulan Cumhuriyet Yürüyüşü boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve marşlar eşliğinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar coşkuyla yürüdü.


Cumhuriyet Yürüyüşüne Vali Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve binlerce vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.