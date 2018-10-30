yıldönümü kutlamaları kapsamında Kırklareli'nde Cumhuriyet Yürüyüşü binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Anıtpark önünden başlayarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanında son bulan Cumhuriyet Yürüyüşü boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve marşlar eşliğinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar coşkuyla yürüdü.

Cumhuriyet Yürüyüşüne Vali Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve binlerce vatandaş katıldı.