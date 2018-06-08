Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 13:11

Kırklareli’nde ebabil kuşu bulundu

Kırklareli’nde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan Ebabil Kuşu doğal ortamına bırakıldı.

Kırklareli’nde ebabil kuşu bulundu

08 Haziran 2018 13:11


Gece gündüz havada kalabilen ve uçarken uyuyabildiği bilinen ebabil kuşu, duyarlı bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Burada kontrolleri yapılan ebabil kuşu daha sonra doğal ortamına salındı.



Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar


Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir tür olan ebabil kuşu, gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyur. Geceleri gören bir tür olan ebabil kuşu, yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarında yaşar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçan ebabil kuşları ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramaz. Türkiye’de ilkbaharda görülen ebabil kuşları sonbaharda güneye göç eder.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç