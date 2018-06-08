Kırklareli’nde ebabil kuşu bulundu

Gece gündüz havada kalabilen ve uçarken uyuyabildiği bilinen ebabil kuşu, duyarlı bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Burada kontrolleri yapılan ebabil kuşu daha sonra doğal ortamına salındı.

Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar

Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir tür olan ebabil kuşu, gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyur. Geceleri gören bir tür olan ebabil kuşu, yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarında yaşar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçan ebabil kuşları ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramaz. Türkiye’de ilkbaharda görülen ebabil kuşları sonbaharda güneye göç eder.