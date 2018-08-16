Kırklareli’nde festival zamanı

düzenlenecek Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali’nin tarihi belli oldu.

Her yıl Kırklarelililer ile buluşturulan festival bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Geçen yıl teması ‘’Çocuk’’olan festivalin bu yıl ki teması ise ‘’Kadın’’ olarak belirlendi. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali’nde birbirinden değerli sanatçılar Kırklarelililer ile buluşacak.

Bin 600 yıllık Kakava ateşinin bir kez daha tüm görkemiyle yanacağı festivalde, yine birbirinden ünlü sanatçılar Kırklarelililer ile buluşurken, sayısız türdeki etkinlikle festival daha da renklenecek.

Festival, 12 Eylül Çarşamba günü saat 17.30’da Özgürlük Parkı Önünden hareket edecek kortej ile başlayacak. Kortej yürüyüşü Karaumur Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi ve devamında festival alanında son bulacak. 18.30’da, Festival Alanı’nda Kakava ateşinin yakılması ile açılışı yapılan festival, çeşitli atölye etkilikleri ile devam edecek.

Geleneksel ışkırlak ödülü bu yıl Demet Akbağ’a verilecek

Karagöz’ün başlığı olarak bilinen ve festivalde gelenek haline gelen her yıl değerli bir sanatçıya verilen ‘’Işkırlak’’ın bu yıl ki sahibi ise tiyatroya yıllarını veren Demet Akbağ olacak. 2016 yılında Ali Poyrazoğlu’na, 2017 yılında Zihni Göktay’a verilen ‘’Işkırlak’’ı bu yıl Demet Akbağ alacak.

Festivalin ilk gününde İstasyon Caddesi ve Yayla Mahallesi’nde çeşitli konserler düzenlenecek. İstasyon Caddesi’nde saat 20:30’da Dilek Pehlivan, 22:00’de ise Mehmet Erdem sahne alacak. Yayla Mahallesi’nde ise ‘’Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’’ şarkısı en iyi seslendiren sanatçılardan biri Faruk Demir 21:30’da sahnede olacak. Festivalin ikinci günü İstasyon Caddesi ve Festival alanında düzenlenecek etkinlikler ile devam edecek.

İkinci günün akşamında ise İstasyon Caddesi Sabahattin Ali Sokağı’nda 20.30’da Ömür Gedik, Festival alanında saat 22:00’de Kibariye sahneye çıkacak. Festivalin 3.günü Türk Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Funda Arar sahne alacak. Arar, saat 22.00’de festival alanında Kırklarelili vatandaşlara sevilen şarkılarını seslendirecek. 4 günlük festivalin son günü ise efsane grup M.F.Ö sahnede yerini alacak. M.F.Ö saat 22.00’de festival alanında sevilen şarkılarını Kırklarelililer ile birlikte söyleyecek.

Sanatçılar festivale geliyor

28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali’ne katılacak bazı isimler katılacak. Müjde Ar, Bedri Baykam, Ercan Karakaş, Murat Karayalçın, Seyit Torun, Oğuz Oyan, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı, Rasim Öztekin, Ayhan Taş, Cengiz Küçükayvaz, Ceyhun Fersoy, Yaşar Seyman, Şafak Pavey, Zeynep Damla Gürel ve İlber Ortaylı’nın katılması bekleniliyor.

Festivalin teması kadın

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Geçen çeyrek yüzyılı aşkın süredir devam eden festivalimizin bu yıl 28. Sini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl teması ‘’Çocuk’’ olan festivalimizin bu yıl temasını ‘’Kadın’’ olarak belirledik. Öldürülen, tecavüze uğrayan, şiddet gören kadınlarımıza dikkat çekmek adına böyle bir karar aldık. Kadın cinayetleri son bulsun, kadına olan şiddet son bulsun istiyoruz’’ dedi.

Dolu dolu bir program hazırladıklarını söyleyen Kesimoğlu, ‘’Vatandaşlarımızın, eğleneceği, bilgileneceği, yeni şeylerle tanışabilecekleri bir program oldu. Halkımız 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler ile festivalin keyfini çıkartacaklar. Keyif alacaklarını düşünüyoruz. Herkesi festivalimize bekliyoruz’’ açıklamasını yaptı.