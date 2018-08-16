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16 Ağustos 2018 16:20

Kırklareli’nde gençleştirme çalışmalarına başlandı

Kırklareli Demirköy Orman İşletme Müdürlüğümüzce, 712 hektarlık alanda tabii gençleştirme çalışmalarına başlandı.

Kırklareli’nde gençleştirme çalışmalarına başlandı

16 Ağustos 2018 16:20


Kırklareli Demirköy Orman İşletme Müdürlüğümüzce, 2018 yılının Kayın ve Meşe türlerinde “bol tohum yılı” olması nedeniyle 712 hektarlık alanda tabii gençleştirme çalışmalarına başlandı. Tabii Gençleştirme çalışmaları kapsamında Kadınkule Orman İşletme Şefliği 38 numaralı bölmede tohumlama kesimini müteakip makineli toprak işleme ve çimlenme yatağı oluşturma çalışmaları sahaların eğimli ve zor arazi koşullarına rağmen hız kesmeden devam ediyor.


Tohumlama kesimi çalışmaları ve toprak işleme çalışmalarının en geç Eylül ayı sonuna karar bitirilerek sahalar çimlenmeye hazır hale getirilmesi planlandı.


Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce 2018 yılı iş programındaki gençlik bakımları çalışmaları tamamlanmış olup, 2018 yılı yatırım programında olan üst yapı yapım işleri ile sıklık bakımı çalışmaları devam ettiği bildirildi.




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