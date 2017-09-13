Kırklareli’nde göz hastalıklarına erken teşhis konulabilecek

Kırklareli Devlet Hastanesi Göz Hastalıklar Uzmanı Dr. Yusuf Türkyılmaz cihazın göz tansiyonunun teşhisinde kullanıldığını ifade ederek, "Göz tansiyonu erken teşhis yapılmadığı takdirde gözde tahribatlara yol açıyor. Bu cihaz sayesinde erken teşhis yapılarak, tedaviye önemli fayda sağlanıyor. Göz tansiyonunu erken teşhis etmek için düzenli aralıklarla test yapılması gerekiyor. Artık Kırklareli il merkezindeki glokom hastalarımız takipleri için il dışındaki büyük hastanelere gitmek zorunda değiller. Ayrıca görme siniri hasarı yapabilen nörolojik hastalıkların ileri tetkiki artık Kırklareli Devlet Hastanemizde yapılabilmektedir. Tüm halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Açıklamanın devamında, "Görme Alanı Testi, Perimetri adı verilen bu cihazla, göze herhangi bir temas olmadan yapılan ölçümdür. Görme siniri harabiyetinin görme alanı üzerindeki etkisini anlamak için uygulanır. Glokom (göz tansiyonu) hastalarının uzun dönem takibinde önemli bir testtir. Göz sinirini etkileyen beyin hastalıklarında da tanı koymak için sık kullanılır. Test, göz başına yaklaşık 20 dakika sürüyor. Hastaya karanlık bir ortamda, parlaklığı zayıf ışık çakmaları gösterilir. Işık çakmalarının yeri sürekli değişir ve ışığın parlaklığı bazen çok belirgin, bazen çok zor fark edilecek kadar soluktur. Hasta sürekli ve sabit olarak karşıdaki bir noktaya bakar ve gözünü hiçbir yönde hareket ettirmeden bu ışık çakmalarını her gördüğünde düğmeye basar. Hastanın işbirliğini gerektirdiği için Görme Alanı testi küçük çocuklarda, engelli hastalarda ve kooperasyon kurulamayan yaşlı hastalarda uygulanamaz" denildi.