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28 Mayıs 2018 17:28

Kırklareli’nde ‘Güvenilir Gıda Üretimi’ eğitimi verildi

Kırklareli İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kapsamında ilde faaliyet gösteren onaylı işletme sahipleri ve çalışanlarına yönelik güvenilir gıda üretimi eğitimi verildi.

Kırklareli’nde ‘Güvenilir Gıda Üretimi’ eğitimi verildi

28 Mayıs 2018 17:28


İl Müdürlüğü toplantı salonunda Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya’nın konuşmasıyla başlayan toplantı Gıda Mühendisi Tuğba Tarakcı’nın sunumuyla devam etti. Yapılan sunumda ’Kritik Kontrol Noktaları Risk Analizi’ olarak tanımlanan HACCP sisteminin insan sağlığı ve güvenilir gıda üretimindeki öneminden bahsedildi. Güvenilir gıda üretimi için gerekli hijyen esaslarını belirleyen ve insan sağlığını tehlikeye atacak nedenleri tespit ederek ortadan kaldıran HACCP sisteminin kurulması ve uygulanması hakkında yararlı bilgilerin paylaşıldığı sunumun sonunda katılımcıların merak ettikleri sorular cevaplandırıldı.


Et ürünleri ve süt ürünleri işletmelerinden toplam 22 katılımcıyla gerçekleştirilen sunumun işletmelerin bilinçlendirilmesi amacıyla önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi.




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