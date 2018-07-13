Kırklareli’nde haşere ilaçlama çalışmaları sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece ve gündüz olmak üzere kentin cadde ve sokaklarının yanı sıra, haşerelerin üreme kaynağı olan yerleri ilaçlıyor. Kentin dört bir yanında sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı yeşil alanlar, çöp alanları, fosseptik çukurları, parklar, dereler ve benzeri yerler belirli bir program dahilinde her gün düzenli olarak ilaçlanıyor.

Gece ve gündüz olmak üzere kentin birçok noktasında ilaçlama çalışması yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ilaçlamalarda ilk önceliklerinin haşere üreme kaynağı olan yerler olduğunu söyledi. Kesimoğlu "Sivrisineklerle mücadele nisan-ekim aylarında sineklerin en çok ve en aktif olduğu dönemde yapıyoruz. Bu canlıların pasif olduğu kış döneminde de mücadelemiz devam ediyor. Sivrisinek kontrolünde en önemli konu mücadelenin en doğru, en etkili yöntemle çevreyle dost bir şekilde yapılmasıdır. Biz insan sağlığını göz önüne alarak, kuşlara, balıklara, bitkilere, böceklere, diğer canlı organizmalara ve çevreye zarar vermeden etkili bir mücadele programı uyguluyoruz" dedi.