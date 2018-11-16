Kırklareli'nde jeotermal sahası için arama ruhsatı ihalesi yapılacak

Jeotermal saha için teklifler Açık Arttırma Usulü ile yapılacak. Jeotermal ihaleleri, 28 Kasım tarihinde saat 10.00'da Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılacak. Muhammen bedelleri 1 milyon 155 bin 722 TL ve geçici teminat tutarı 34 bin 671 TL olarak belirlenen ihalenin dokümanları ise 100 lira karşılığında Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilecek.

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Kırklareli ili merkez ilçesinde Asilbeyli köyünde mevcut sıcak su kuyusu ile son yıllarda kabul gören 1 kişinin bir günlük ihtiyacı olan termal su kullanımı 1 ton kabul edildiğinde yaklaşık 2 bin 592 yataklı termal turizme yönelik tesislerin ısıtılması ve termal tedavi için kullanılması yeterli görünmektedir. Yani mevcut sıcak su ile 500 yataklı 5 adet termal tedavi merkezi, termal otel, fizik tedavi rehabilitasyon merkezi, yaşlılar ve güçsüzler bakım evi, çocuk ıslah merkezi, 1 adet devre mülkler, günübirlik tesisler de balık yetiştiriciliğinde kullanılması mümkündür. Yapılacak sera ve termal yatırımlarında 30 dönümlük bir serada yaklaşık 75 kişi, 300 yataklı termal tesislerde yaklaşık 60 kişi çalıştırılması düşünüldüğünde yaklaşık 600 kişi çalışabilecek olup yerel ve bölgesel işsizliğin önlenmesinde katkıda bulunulacaktır. Ayrıca yerli ve yabancı turist ve küristlerin senenin 12 ayı sıcak sudan faydalanmak için Trakya ya gelecek olması ekonomiyi canlandıracaktır" denildi.