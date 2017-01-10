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10 Ocak 2017 09:49

Kırklareli’nde karla mücadele çalışmaları

Kırklareli’nde karla mücadele çalışmaları

10 Ocak 2017 09:49

Kırklareli Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sonrası köy yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.
İl genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapanan Kırklareli merkez ve ilçelerine bağlı köy yolları, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde ulaşıma açıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kırklareli Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, “İlimiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle sabahın erken saatlerinde greyderlerimizle, kar makineleri ve tuz sericili kamyonlarımızla özellikle kar yağışının yoğun olduğu Demirköy, Vize, Kofçaz ve merkez ilçe Dereköy hattında çalışmalar başlatılarak aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımıza inşallah köy yollarımızda ulaşım sorunu yaşatmayacağız” dedi.



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