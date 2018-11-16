Kırklareli'nde kitap okuma etkinliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak, güven duygusunu geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla "Kitap Okuma Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlik sonunda yapılan sınavda dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın kitap okumanın kişinin hızlı düşünmesini geliştirdiğini, algılama kapasitesini artırdığını, iletişim becerileri ve kelime dağarcığını geliştirdiğini ifade ederek tüm öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Akın, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Kitap okuma etkinliğinde dereceye giren öğrencilerin sıralaması şöyle:

1. Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Öznur Sarı, 2. Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Rengin Tarlan, 3. Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Suden Akıncalı.