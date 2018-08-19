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19 Ağustos 2018 12:31

Kırklareli’nde Kurban Bayramı bayramlaşma programı

Kurban Bayramı dolayısıyla Kırklareli Valiliğince bir takım programlar düzenlendi.

Kırklareli’nde Kurban Bayramı bayramlaşma programı

19 Ağustos 2018 12:31


Kırklareli Valiliğince düzenlenen Bayramlaşma Programı Kırklareli İl Özel İdaresi Kongre Merkezinde gerçekleşti. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bayramlaşma programına katılan herkes ile tek tek bayramlaşarak, iyi bayramlar diledi. İl Özel İdaresi Kongre Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma programına, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Aydın Cihan Uzun, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Siyasi Parti Üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlar katıldı.



Vali Bilgin bayram ziyaretlerinde bulundu


Kurban Bayramı münasebetiyle gerçekleşen bayramlaşma programının ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler, Huzurevi, Çocuk Yuvası - Kız Yetiştirme Yurdunu, İl Jandarma Komutanlığını, Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek bayramlaştı.


Ayrıca Bilgin ve beraberindekiler bayramlaşma programı çerçevesinde, Şehit Polis Memuru Hasan İbrik’in Babası Şükrü İbrik’i ve Kıbrıs Gazisi Kemal Mut’u evlerinde ziyarette bulunarak bayramlaştı.




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