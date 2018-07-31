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31 Temmuz 2018 13:03

Kırklareli’nde kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nde halkın kurbanlarını sağlıklı ortamlarda kesebilmesi için kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Kırklareli’nde kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

31 Temmuz 2018 13:03


Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halkın kurbanlarını sağlıklı ortamlarda kesebilmesi için kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurban kesilecek yerler ve oluşturulan ‘Kurban Hizmetleri Komisyonu’ tarafından alınan kararlara dikkat çekildi.


Açıklamada, vatandaşların kurbanlarını daha kolay ve sağlıklı satıp kesmeleri için belediyeye ait merkez Cumhuriyet Mahallesi Gazi Astsubay Ahmet İlhan Coşkun Vardar Sokak’ta bulunan boş alanın kurban satış yeri, merkez İstasyon Mahallesi 1146. Sokak No: 14 adresinde bulunan Özel Sungurbey Ortaöğretim Yurdu, Merkez Karakaş Mahallesi 14. Kavaklı sokak No: 5 adresinde bulunan Özel Ali Osman Keçeci Kırklar Yükseköğretim Yurdu, Merkez Karakoç Köyü adresinde bulunan Özel Dere Et Ürünleri İşletmesinin kurban kesim yeri olarak belirlendiği kaydedildi.



"Çevre kirliliğine neden olunmamalı"


Kurban kesilecek hayvanların kesinlikle park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve uygun olmayan yerlerde kesiminin yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada şunlar kaydedildi:


"2018 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliğine istinaden etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olması, çıkan kanın toprağa dağılmasının önlenmesi gerekmektedir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer atıklar sızdırmaz, dayanıklılığı yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konulması, ağzı iyice kapatılıp bağlanması ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu hizmetin verilmediği yerlerde bahsedilen atıklar kesimi yapanlar tarafından derin çukura gömülmelidir. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınmalıdır."



"Kesilen kurbanların küpe ve pasaportlarının 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekiyor"


Açıklamanın sonunda kurbanlık kesilen hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun keçi türü hayvanların kulak küpelerinin veri tabanından düşülmesi amacıyla 1 hafta içerisinde İl Müdürlüğüne getirilmesi ve İl Komisyon kararlarına aykırı hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanması uyarısında bulunuldu.




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