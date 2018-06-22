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22 Haziran 2018 11:59

Kırklareli’nde lavanta hasadı başladı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde lavanta tarlalarında ilk hasat başladı.

Kırklareli’nde lavanta hasadı başladı

22 Haziran 2018 11:59


Lüleburgaz ilçesinin Emirali köyünde arıcılık, bakliyat ve tıbbi-aromatik bitkiler yetiştiriciliği yapan Serap Ayyıldız’a ait bin 200 metrekarelik angustifolia türü lavanta tarlasında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç ile teknik personelin katılımıyla hasat gerçekleştirildi.


Bu yıl ikinci kez lavanta ekilen tarladan yaklaşık 90 kilogram sapsız kuru çiçek verimi beklenirken, biçilen çiçeklerin gölgede kurutularak saplarından ayrılmasının ardından ilçedeki aktarlara pazarlanması planlanıyor.


Lavanta denemesinin İlçe Tarım Müdürlüğünce takip edilerek, karlılık ve pazarlama sıkıntısı yaşanmadığı takdirde, buğday ve ayçiçeğinden yeterli verim alınamayan arazilerin değerlendirilebilmesi amacıyla ilçe geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına başlanması amaçlanıyor.




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