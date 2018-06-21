Kırklareli’nde muhtarlık çalışmaları denetleniyor

Kırklareli Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde muhtarlıklarda yürütülen çalışmalar denetlendi. Yapılan inceleme ve denetimlerde görülen eksilikler ve aksaklıklar muhtarlara iletilerek, çalışmalarla ilgili muhtarlıklar bilgilendirildi.

Konuya dair Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada Armağan, Arizbaba ve Bayramdere köyleri başta olmak üzere birçok köy muhtarlığının çalışmalarının çevre köylere örnek olabilecek nitelikte bulunduğu ve bu köylerin sayısının her geçen yıl arttığı ifade edildi.