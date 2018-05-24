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24 Mayıs 2018 11:03

Kırklareli’nde organik arı kovanı dağıtıldı

Kırklareli’nde 102 arı yetiştiricisine 175 adet organik arı kovanı dağıtımı yapıldı.

Kırklareli’nde organik arı kovanı dağıtıldı

24 Mayıs 2018 11:03


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kırklareli İl Müdürlüğünün ‘Kofçaz Organik Arıcılık ve Bal Üretimi Projesi’ kapsamında Kofçaz ilçesinde faaliyet gösteren 12 arı yetiştiricisine toplamda 175 adet organik arı kovanı dağıtımı yapıldı. Kovan dağıtım töreninden sonra organik arıcılık yapan arıcılarla organik arıcılığın geleceği, yapılabilecek uygulamalar ve gerekli çözüm önerileri hakkında toplantı yapıldı.


Toplantıda projenin amacı ve geleceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Kovan dağıtım töreninde İlçe Kaymakamı Ahmet Güneri, İl Tarım Müdürü Ümit Ortan katıldı.




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