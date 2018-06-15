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15 Haziran 2018 18:07

Kırklareli’nde Ramazan Bayramı bayramlaşma programı

Ramazan Bayramı münasebetiyle Kırklareli Valiliğince düzenlenen bayramlaşma programı, Kırklareli İl Özel İdaresi Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Kırklareli’nde Ramazan Bayramı bayramlaşma programı

15 Haziran 2018 18:07


Bayramlaşma programına Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Milletvekilleri Selahattin Minsolmaz, Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Gider, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Kadir Oğuz, , kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Eşi Sayın İlknur Bilgin, bayramlaşma programına katılan herkes ile tek tek bayramlaşarak, iyi bayramlar diledi.


Bayramlaşma programının ardından Vali Bilgin ve beraberindeki heyet ildeki, Çocuk Yuvası - Kız Yetiştirme Yurdu, Huzurevi sakinlerini, İl Jandarma Komutanlığını, Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret ederek bayramlaştı.


Ayrıca Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin bayramlaşma programı çerçevesinde şehit ailelerini de ziyaret ederek bayramlaştı.




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