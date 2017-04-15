Kırklareli’nde seyir halinde alev alan kamyon kül oldu

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne Bayırı mevkiinde seyir halinde olan bir kamyon, patlamayla beraber alev aldı.

Edirne Bayırı istikametinden Terminal istikametine seyir halinde olan Serdal A.’nın kullandığı 39 NR 550 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kamyonun ön bölümünden dumanlar çıkmaya başlarken, sürücü Serdal A. araçtan indi. Dumanların yükselmesiyle kamyonun ön bölümü yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonu kısa sürede söndürerek yangını kontrol altına aldı.

Yanan kamyonun ön bölümü büyük zarar görürken kamyon kullanılamaz hale geldi.