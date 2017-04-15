Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 14:53

Kırklareli’nde seyir halinde alev alan kamyon kül oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halinde giden bir kamyonda yangın çıktı.

Kırklareli’nde seyir halinde alev alan kamyon kül oldu

15 Nisan 2017 14:53


Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne Bayırı mevkiinde seyir halinde olan bir kamyon, patlamayla beraber alev aldı.


Edirne Bayırı istikametinden Terminal istikametine seyir halinde olan Serdal A.’nın kullandığı 39 NR 550 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.


Kamyonun ön bölümünden dumanlar çıkmaya başlarken, sürücü Serdal A. araçtan indi. Dumanların yükselmesiyle kamyonun ön bölümü yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonu kısa sürede söndürerek yangını kontrol altına aldı.


Yanan kamyonun ön bölümü büyük zarar görürken kamyon kullanılamaz hale geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    12°C
KIRKLARELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:22
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:07
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!