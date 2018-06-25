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25 Haziran 2018 13:01

Kırklareli’nde sözleşmeli üretilen nohutlar incelendi

Kırklareli’de Tarım Kredi Kooperatifi ile yapılan sözleşmeyle Lüleburgaz ilçe ve köylerinde sözleşmeli üretilen nohut arazileri incelendi.

Kırklareli’nde sözleşmeli üretilen nohutlar incelendi

25 Haziran 2018 13:01


Lüleburgaz ilçesi Emirali köyünde 8 çeşitten oluşan nohut çeşit demonstrasyonu; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü R. Emrah Yalçın, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi, Lüleburgaz İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri ve çiftçilerin katılımıyla incelemelerde bulunuldu.


Çiftçilere demonstrasyon alanındaki nohut çeşitleri ve özellikleri ile ilgili bilgi verilerek, üreticilere çeşitleri yerinde tanıtıldı. Daha sonra Lüleburgaz ilçesi Emirali köyünde 2018 yılı üretim sezonunda Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli ekilen nohut alanları gezildi. Üreticilerle nohut yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.


2018 yılı üretim sezonunda Tarım Kredi Kooperatifi ile yapılan sözleşme ile Lüleburgaz ilçe ve köylerinde 5 bin 160 dekar alanda sözleşmeli nohut ekimi gerçekleştirildi.




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