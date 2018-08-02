Kırklareli’nde sportif yetenek taraması devam ediyor

Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün gerçekleştirdiği proje kapsamında eğitimler aralıksız devam ediyor. İl müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında seçilen sporcular Kırklareli merkez, Pınarhisar, Vize, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde program dahilinde eğitimlerini sürdürmektedirler. Haftanın 3 günü, günde 2 saat yapılan antrenmanlar ile ilk aşamada yetenekli sporcuların temel becerilerinin gelişimi hedefleniyor" denildi.

Yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte bir taraftan yetenek taraması devam edecek diğer taraftan okul dönemi ile birlikte seçilen sporcular yeni program dahilinde çalışmalarına devam edecek.