Kırklareli'nde ‘Su Ürünleri Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından, ‘Su Ürünleri Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğünde Su Ürünleri Kontrol Görevlisi olarak görev yapan personele yönelik ‘Su Ürünleri Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. İl Müdür Yardımcı Funda Eylem Özel'in, 2018 yılında gerçekleştirilmiş olan su ürünleri denetim sayılarını, sahada gözlenen mevcut duruma yönelik geliştirilmesi planlanan stratejileri ve 2019 yılında ilçe müdürlüklerince hedeflenen denetim sayılarını değerlendirdiği toplantı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Birol Yılmazer'in sunumu ile devam etti.

Toplantıda, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, balıkçıların geleceğinin korunması ve yeni nesillerin de balığı tüketebilmesi için yapılan denetimlere ve bu alanda yürütülen faaliyetlere 2019 yılında da devam edilmesi yönünde kararlar alındı.