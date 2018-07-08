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08 Temmuz 2018 10:42

Kırklareli’nde tarla günleri

Kırklareli’nde yeni geliştirilen buğday çeşitlerine yönelik tarla günü düzenlendi.

Kırklareli’nde tarla günleri

08 Temmuz 2018 10:42


Kırklareli Merkez ilçe Ürünlü Köyünde Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Köprü, Saban ve Yüksel" Buğday çeşitlerinin ekilişi, çiftçi Mehmet Altıner’in tarlasında 7 Kasım 2017 de gerçekleşti. Yapılan toprak analizi sonucu ekimde kardeşlenme ve sapa kalkmada 10’ar kilogram üre gübresi atılan demonstrasyonların takibi ve kontrolü teknik personelce yapılarak, demonstrasyonun aynı zamanda çiftçiler tarafından izlenmişti.


Söz konusu kurulu demonstrasyonda tarla günü düzenlendi. Düzenlenen tarla gününde yağış sebebi ile hasat yapılamadı ancak çeşitlerin tanıtılması ve demonstrasyonun durumu ile ilgili Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Koordinatör Mühendis Dr. Sami Süzer ve Mühendis Dr. İrfan Öztürk tarafından tarla başında bilgilendirmeler yapıldı.


Tarlada çiftçilerin soru ve sorunlarının da ele alındığı etkinlikte Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Bakanoğulları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Şube ve ilçe müdürleri ile yayım sorumlusu personeli ve çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı. Etkinlik sonrası tarla gününün organizasyonuna önemli ölçüde katkı koyan ve birlikte üretme çalışmalarını sağlayan, etkinliğin çiftçilere ulaşmasına yardım eden Ürünlü köyü genç çiftçilerinden Mehmet Altıner, katılımcılara ikramda bulunduktan sonra, etkinlik sona erdi.




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