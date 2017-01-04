Kırklareli’nde terörü protesto yürüyüşü

Kırklareli’de bir grup kadın, son dönemde artan terör olaylarını protesto etmek amacıyla "Anaların sessiz çığlığı" adlı yürüyüş düzenledi.

Özgürlük Parkı’nda toplanan çok sayıda Kırklarelili ellerindeki Türk bayrakları ile "Anneler ağlıyor", "Yeter artık analar ağlamasın", "Biz birlikte Türkiye’yiz" yazılı dövizler ile siyah üzerine beyaz harflerle "Anaların sessiz çığlığı" yazılı pankartın arkasında yürüyüşe geçti.

Kortej, 100. Yıl Caddesi, İstasyon Caddesi, Or. Prof. Mazhar Osman Usman Bulvarı’ndan sonra Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Jandarma Astsubay Göktan Özüpek’in annesi Sevim Özüpek’in yaşadığı İstasyon Mahallesi’ndeki eve gitti.

Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grubu, şehidin eşi Merve ve annesi Sevim Özüpek ile ablası Emine Akkerman gözyaşları ile karşıladı. Grup adına Serpil Özsevimli, şehidin annesi Özüpek’e Türk bayrağı verdi. Gruptakiler, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek evin önünden ayrıldı.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve eşi Sibel Kesimoğlu da destek verdi.