Kırklareli'nde yapılan festival 200 bin kişiyi ağırladı

Kırklareli'nde, 28 yıldır düzenlenen Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'ne bu yıl rekor sayıda katılım oldu. Şehir içi ve şehir dışından yaklaşık 200 bin kişi festivali takip etti.

Her yıl kesintisiz devam eden ve bu yıl 28'ncisi gerçekleşen Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, konserler, söyleşiler sergiler ile Kırklarelili vatandaşlar 4 günü dolu dolu geçirdi. Bir birinden ünlü isimlerin yer aldığı festival vatandaşlardan tam not aldı. Şehir içi ve şehir dışından yaklaşık 200 bin kişi festivali takip etti.

Rekor bir katılımın gerçekleştiği Festivalde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu misafirlerini tek tek ağırlamasının yanı sıra neredeyse organizasyonun tamamına yakınında yer alması dikkat çekti. Kırklareli Festival alanı dahil olmak üzere 4 farklı yerde ardı ardına gelen organizasyonlarda Başkan Kesimoğlu Sanatçılarla bir araya geldi.

Kakava'da finali MFÖ yaptı

Dört gün boyunca gerçekleşen Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nde Türkiye'nin gündemin de yer alan birçok sanatçı boy gösterirken Final gününde Mazhar- Fuat-Özkan (MFÖ)üçlüsü Festival alanında sahne aldı. Mehmet Erdem, Kibariye, Funda Arar, Faruk Demir, Ali Altay, Ömür Gedik gibi sanatçıların sahne aldığı festivalin finali yine festivale yakışır bir biçimde son buldu. Festivalin finalini yapan MFÖ grubuna plaketlerini Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu verdi.

Kesimoğlu, plaket taktimi sırasında yaptığı konuşmada, “Böylesine efsane bir grubu Kırklareli'de ağırlayabilmenin mutluluğunu yaşadık. Kırklareli'ye geldiğiniz ve bizlere böylesine muhteşem bir konser sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca gördüğüm manzara karşısında bir kez daha iyi ki Kırklareli halkının Belediye Başkanıyım ve sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Önümüzdeki yıllarda da bir araya gelerek çok daha güzel işlerin altına imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Kesimoğlu'ndan teşekkür

Kesimoğlu festival sonunda yaptığı açıklamada ise, "Dolu dolu bir 4 gün geçirdik güzel kentimizde. Biz Kırklareli Belediyesi ailesi olarak çok çalıştığımız açılışımızın ertesi günü ağır bir haberle sarsıldık, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüm, mesai arkadaşım Hakan Peran'ın biricik evladı İlke'yi kaybettiğimizi öğrendik. Bağrımıza taş bastık, halkımızın hizmetinde olduk, onlara söz verdiğimiz eğlenceyi, kültür ve sanat aktivitelerini sunduk. Bu güzel festivalimize emek veren, katkı koyan tüm personelimize, katılan yerli-yabancı tüm konuklarımıza, sevgili aileme ve en önemlisi de Kırklareli halkına teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız bu güzel festivalin bugün 28.'sini yapıyor olamazdık, iyi ki varsın Kırklareli'm'' dedi.