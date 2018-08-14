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14 Ağustos 2018 16:03

Kırklareli’nde yatırım değerlendirme çalışmaları

Kırklareli’nde, sağlık yatırımları proje yenilenme değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli’nde yatırım değerlendirme çalışmaları

14 Ağustos 2018 16:03


Sağlık Bakanlığı yatırım programında bulunan Kırklareli’nde yapılması planlanan 1. Basamak Sağlık Tesisi ve Hizmet Binalarının sağlıklı ve hızlı yapılması amacıyla yatırım proje revizyon süreçlerini yürütmek üzere koordinatör il olarak belirlenen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde görevli teknik personel ve Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri sağlık yatırımları proje revizyon değerlendirme toplantısı yapıldı.


Yatırım programında yer alan Kırklareli merkez ilçe, Pınarhisar ve Babaeski ilçesi, Pancarköy, Lüleburgaz ilçesi ve Evrensekiz beldesi yatırımları ile ilgili bölgelerde değerlendirmelerde bulunuldu.




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