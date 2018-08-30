Kırklareli’nde Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

yılı coşkuyla kutlandı.

Tören, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çelenk töreninin ardından, kutlama programı çerçevesinde Vali Bilgin, Tugay Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte valilik makamında devlet adına tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yılı Kutlama Törenleri daha sonra Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda devam etti. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda devam eden törenlerde Vali Bilgin, halkın ve tören kıtasının bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşma ve okunan şiirlerin ardından askeri birlikler tören geçişlerini tamamladı.