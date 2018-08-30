Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 13:27

Kırklareli’nde Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kırklareli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Kırklareli’nde Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 13:27

yılı coşkuyla kutlandı.


Tören, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çelenk töreninin ardından, kutlama programı çerçevesinde Vali Bilgin, Tugay Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte valilik makamında devlet adına tebrikleri kabul etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yılı Kutlama Törenleri daha sonra Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda devam etti. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda devam eden törenlerde Vali Bilgin, halkın ve tören kıtasının bayramını kutladı.


Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşma ve okunan şiirlerin ardından askeri birlikler tören geçişlerini tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç