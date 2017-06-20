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20 Haziran 2017 16:41

KIRKSEDER’den Başkan Kesimoğlu’na ziyaret

Kırklareli Kültür Sanat ve Edebiyatçıları Derneği (KIRKSEDER) üyeleri, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

KIRKSEDER’den Başkan Kesimoğlu’na ziyaret

20 Haziran 2017 16:41


Ziyarete KIRKSEDER Başkanı Fuat Ertuğral, üyeler Alaattin İkican, Nalan Göknar ve Sedat Karacaduralıoğlu katıldı. Kırklareli’nde son zamanlarda kültür ve sanat dalında büyük gelişmeler yaşandığını belirten KIRKSEDER Başkanı Fuat Ertuğral, bu konuda başkan Kesimoğlu’na teşekkür ederek kültür ve sanata katkılarından dolayı bir plaket verdi.


Kırklareli’ni Trakya’nın kültür başkenti yapma hedefleri olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz, Kırklareli’ni kültür ve sanat kenti yapma konusunda yoğun çaba harcıyoruz. Kültür ve sanatın her dalını Kırklareli ile buluşturuyoruz. Sizlere de bize verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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