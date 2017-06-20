KIRKSEDER’den Başkan Kesimoğlu’na ziyaret

Ziyarete KIRKSEDER Başkanı Fuat Ertuğral, üyeler Alaattin İkican, Nalan Göknar ve Sedat Karacaduralıoğlu katıldı. Kırklareli’nde son zamanlarda kültür ve sanat dalında büyük gelişmeler yaşandığını belirten KIRKSEDER Başkanı Fuat Ertuğral, bu konuda başkan Kesimoğlu’na teşekkür ederek kültür ve sanata katkılarından dolayı bir plaket verdi.

Kırklareli’ni Trakya’nın kültür başkenti yapma hedefleri olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz, Kırklareli’ni kültür ve sanat kenti yapma konusunda yoğun çaba harcıyoruz. Kültür ve sanatın her dalını Kırklareli ile buluşturuyoruz. Sizlere de bize verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.