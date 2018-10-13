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Kısa dönem jandarma erler yemin etti

Kırklareli’de 372-2.

Kırklareli'de 372-2. kısa dönem jandarma erler yemin etti.


372-2. kısa dönem jandarma er yemin töreninde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından kısa dönem jandarma erler yemin etti. Yemin töreni sonrasında erler aileleri ile kucaklaştı. Törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkan Sedat Bilgiç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağhan, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz, kurum amirleri ve aileler katıldı.

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