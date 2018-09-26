Kıyıköy Turizm Hizmet Kapasitesi Geliştirme Eğitimleri başlıyor

Kırıklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde turizm sektörünün hizmet kapasitesini geliştirmek üzere hayata geçirilen "Kıyıköy Turizm Hizmet Kapasitesi Geliştirme" projesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Kıyıköy Beldesinde Turizm Sektörünün Hizmet Kapasitesini Geliştirme Protokolüne, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, kurucu ortağı Selim Oktar ve Kıyıköy Turizm Derneği Başkanı Alptekin Yorulmaz imza attı. Törende Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Müdürü Prof. Dr. Ümit Geçgel, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökmen Kantar, Dr. Öğretim Görevlisi Hamide Salha, Vize-Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alptekin Yorulmaz, StratejiCo. Firması yönetici ortağı Levent Koç ile yine aynı firmadan Yasemin Uyar ve Mehmet Çakmak hazır bulundu.

Finansmanı TürkAkım Projesince üstlenilen kapasite geliştirme projesinde, Üniversitenin NAKSEM Koordinatörlüğünde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri tarafından Kıyıköy'de turizm sektörü çalışanlarına yönelik ücretsiz eğitim kursları düzenlenecek. Proje kapsamında Kıyıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitim kurslarında, katılımcılara genel turizm bilgisinden ön büro yönetimine kadar 14 farklı alanda kurs olanağı sunulacak. Kurslarla, turizm sektörü çalışanlarının yeni mesleki yetiler edinmesi ve mevcut becerilerinin güçlendirilmesi yoluyla beldenin turizm kapasitesini arttırmak amaçlandığı kaydedildi.

Ayrıca, yerel ürünlerin imalatı ve satışı için kadınlara yönelik eğitim olanakları sağlayarak beldenin yerel ürünlerinin bilinirliğinin arttırılması ve kadınlara yeni iş imkanlarının sağlanmasının da hedeflendiği belirtildi.

Turizm Hizmet Kapasitesi Geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan başarı sertifikaları takdim edilecek. Ücretsiz eğitim programlarının katılım koşulları ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler önümüzdeki haftalarda paylaşılacak.