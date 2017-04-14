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14 Nisan 2017 12:55

Koç: “Bu seçim ülkenin önlenemez yükselişine ivme katacaktır”

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Tanzer Koç, ülkenin yönetiminde her zaman söz sahibi olduğu gibi, bu seferde yine milletin ve milli iradenin tecelli ettiği bir seçim olacağına inandığını belirterek, "Bu seçim ülkenin önlenemez yükselişine ivme katacaktır” dedi.

Koç: “Bu seçim ülkenin önlenemez yükselişine ivme katacaktır”

14 Nisan 2017 12:55


AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Tanzer Koç, referandum çalışmalarını değerlendirdi. Referandum çalışmalarının sonuna gelindiğini söyleyen Koç, “16 Nisan’da ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren referandum sürecine ilişkin başlatmış olduğumuz çalışmaların sonuna gelindi. Trakya halkı sağduyu insanlar topluluğundan müteşekkil” dedi.



“Bu seçim ülkenin önlenemez yükselişine ivme katacaktır”


“Araştırmacı bir millet olduğumuz için, burada da sosyal medyanın ve eğitimin kalitesinin yüksekliğinden kaynaklanan bilgi ve birikimlerle birlikte 16 Nisan’da insanlar ne doğrultuda karar vereceğini aşağı yukarı netleştirmiş durumdalar" diyen AK Parti İlçe Başkanı Koç, "İnşallah sandıkların açıldığı Pazar akşamı da hem ülkemize hem milletimize hem de yaşadığımız şehre güzel neticelere vesile olacak bir sonuçla insanlarımız karşılaşır. Bugüne kadar ülkenin yönetiminde her zaman söz sahibi olduğu gibi bu seferde yine milletin ve milli iradenin tecelli ettiği bir seçim olur inancındayız. Allah dirliğimizi, birliğimizi bozmasın, memleketimizi korusun. İnşallah bu seçim ülkenin önlenemez yükselişine ivme katacaktır” ifadelerini kullandı.




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