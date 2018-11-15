Köylülere kooperatifçilik anlatıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerince düzenlenen eğitimde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu temel alınarak tarımsal kalkınma kooperatiflerinin amaçları ve işleyişleri ile kooperatif kuruluş süreçleri hakkında bilgiler verildi. Toplantıya Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gülpınar ve teknik personeller Sosyolog Burak Polatoğlu, Tekniker Rahmi Ocak katıldı. Toplantıda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelince hazırlanan sunum üzerinden yönetim ve denetim süreçleri anlatılarak, kooperatif ana sözleşmesi hakkında detaylı bilgiler verildi.