Kurban satış yerleri hazırlanıyor

Kırklareli’de, Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş 2 Konutları arkasında belediye ekipleri tarafından kurban satışı yapacak vatandaşlar için düzenleme ve alan belirleme çalışması yapıldı. Kurban satış alanında kotraların konulacağı yerlerin çizimi yapılırken, yer satışları da başladı. Kurban satış alanına ayrıca Kırklareli Belediyesi tarafından çöp konteynırları, güvenlik kulübesi, seyyar tuvalet konulacak. Ayrıca, satış yerinde karantina bölgesi alanı yer alacak.

Kurban satış yerleri 250 TL

Kurban satış yerlerinin satışa çıktığı bildirilirken, alanda 28 adet kotra koyma yeri olduğu belirtildi. 25 metrekare olan kotra yerlerini kiralamak isteyenlerin 250 TL ödeyeceği ifade edilirken, yer kiralamak için Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurmaları istendi.

Kesimler 4 yerde yapılacak

Kurban satış yerlerinin belirlenmesinin yanı sıra, kurban kesim yerleri de belirlendi. Kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar Kırklareli Belediyesi’ne ait mezbahada, İstasyon Mahallesi’nde bulunan Sungurbey Erkek Öğrenci Yurdu’nda ve Özel Ali Osman Keçici Kırklar Öğrenci Yurdu ve Karakoç köyünde bulunan Özel Dere Et ürünleri kurbanlarını kesim için götürebilecekler.

Bunun yanı sıra, kamuya açık alanlarda cadde ve sokaklarda kesim yapanlar tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanarak kurbanlarına el konulacak.