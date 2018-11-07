Kurtuluş coşkusu Kuzeyin Oğlu ile Kırklareli'nde yaşanacak

Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü coşkusunu Türk müziğinin sevilen ismi Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile yaşatacak.

Karadeniz müziğini evrensel ezgilerle sunarak Türkiye'de milyonların sevgisini kazanan aynı zamanda büyük önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yılmaz bir savunucusu olduğunu her zaman dile getiren Volkan Konak, 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümü olması dolayısıyla da en anlamlı bestelerini Kırklareli ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için seslendirecek.

Volkan Konak, 10 Kasım Cumartesi günü saat 21.00'de Festival Alanı'nda sahne alacak.