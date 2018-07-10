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10 Temmuz 2018 11:02

Lavanta denemelerinden başarılı sonuç

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ilk kez ekimi denenen lavantaların hasadı yapılıyor.

Lavanta denemelerinden başarılı sonuç

10 Temmuz 2018 11:02


Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Trakya’da ürün çeşitliliğini artırmak ve bölge üreticilerini farklı ürünlerin ekimine teşvik etmek için başlattığı lavanta ekimi projesinde deneme tarlalarının hasadı yapılıyor.



"Gelişmesinden çok memnun kaldık"


Serap ve Önder Ayyıldız ailesine ait tarlaya eklen intermedia türü lavantadan ilk ürünler alınmaya başlandı. Lavanta ekiminin ikinci yılında dönüm başına 60 kilogram kuru çiçek verimi alındı. Alınan verimden memnun olduklarını belirten Önder Ayyıldız, "Eşimle beraber yaklaşık 4 yıl önce ilk tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine başladık. Emirali köyünde lavanta ürününün denemesini kurarak başladık. Gelişmesinden çok memnun kaldık" dedi.



"Biz ilk defa Lüleburgaz’da lavanta yetiştiriciliği deneyen aileyiz"


Daha önce tarlalarında ayçiçeği ve buğday tarımı yapıldığını ifade eden Ayyıldız, alınan sonuçtan sonra daha fazla aromatik bitkilerin ekimine ağırlık vereceklerini dile getirdi. Ayyıldız, "Daha önce bizim bölgemizde ağırlıklı olarak ayçiçek ve buğday tarımı yapılıyordu ve hala ağırlıklı olarak bunlar devam etmekte. Biz ilk defa Lüleburgaz’da lavanta yetiştiriciliği deneyen aileyiz. Lavanta üretimi ve tıbbi aromatik bitkiler biraz ilgi çeken hoş kokulu ve insanların cezbeden bitkiler. Sonuçlarından da memnun kaldıktan sonra yine Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nün de destekleriyle bir buçuk dönüm kadar daha bir lavanta bahçesi tesis ettik" ifadelerini kullandı.


Ekimlerinin sadece lavanta ile sınırlı kalmayacağını sözlerine ekleyen Önder Ayyıldız 16 dönüm bir arazide gelecek sene tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmek istediklerini ifade etti.




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