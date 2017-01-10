Lösemi hastası Eren’den acı haber

İki yıl önce lösemi hastalığına yakalanan Eren Tezel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan Eren Tezel’den acı haber geldi. 1 yıldır hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Eren Tezel (16) vefat etti.

Eren Tezel’in cenazesi ikindi namazını müteakip Sokollu Mehmet Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedildi.

Hüseyin ve Canan Tezel’in çocukları Eren Tezel’e uygun ilik bulunabilmesi için Lüleburgaz’da ve sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.