LTSO’dan 950 aileye yardım

Lüleburgaz TSO Başkanı İlhami Cebelli, yaptığı açıklamada ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri az da olsa sevindirmek için imkanlar ölçüsünde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Cebelli, geçen sene oda olarak 750 aileye yaptıkları gıda yardımını bu yıl 200 adet artırıp 950 adede çıkartarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yardım paketlerinin dağıtımını meclis ve meslek komite üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Cebelli, "Oda olarak, ihtiyaç sahibi ailelerimiz için hazırlattığımız erzak paketleriyle bu güzel ayın onların evlerinde de hissedilmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.