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20 Haziran 2017 10:23

Lüleburgaz 12 Dev Adam Basketbol Okulu sezonu kapattı

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Resmi Spor Okulu olan Lüleburgaz 12 Dev Adam Basketbol Okulu Eylül ayında başlayan sezonun kapanışını gerçekleştirdi.

Lüleburgaz 12 Dev Adam Basketbol Okulu sezonu kapattı

20 Haziran 2017 10:23


Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde düzenlenen törene, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Lüleburgaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abuzer Sağdıç, 12 Dev Adam Basketbol Okulu Kırklareli Baş Antrenörü Enis Balkan, Antrenör Semih Çamdere, sporcular ve çok sayıda veli katıldı. 8-10 yaş aralığında değişen 100 sporcuya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu imzalı belgeleri verildi.


12 Dev Adam Basketbol Okulu Kırklareli Baş Antrenörü Enis Balkan, güzel bir dönem geçirdiklerini söyledi. Amaçlarının basketbolu sevdirmek olduğunu kaydeden Balkan, "Eylül ayında başladığımız antrenman çalışmaları Haziran ayında sona erdi. İyi bir dönem geçirdik. Amacımız gençlere basketbolu sevdirmek. Yeni sezon antrenmanları Eylül ayında tekrar başlayacak. Tüm sporcularımı kutluyorum" dedi.


Antrenör Balkan’ın konuşmasının ardından sporculara belgeleri verildi.




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