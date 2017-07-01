Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü üreticileri uyardı

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kimsenin mağdur olunmaması için önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Hasatlarda gerçekleşen yangınların canlılara zarar verdiği belirtilen açıklamada, “Ürünlerin hasat mevsimi olması dolayısıyla çiftçilerimiz hasadı yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Hasat işlemi gerçekleşen tarlalarda çok fazla yanma olayı meydana gelmekte, bu yangınlar çevreye ve o alanlarda bulunan birçok canlıya zarar vermektedir. Bununla beraber ana yollara yakın bölgelerde oluşan yoğun duman, yolları kaplayıp trafik kazalarına ve yolların kapanmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda hasadı yapılmamış tarlalarda ekimlere zarar verildiğinden, çiftçilerimiz mahsulünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. İtfaiye ekiplerimiz bu yangınlarla ilgili birçok noktada canla başla mücadele etmesine karşın, çok fazla vaka olmasından dolayı yangınlara yetişmekte ve müdahalede zorlanmaktadır. İtfaiye ekiplerimiz bazı ihmaller sonucu meydana gelen bu yangınlarla mücadele etmektedirler. Arazi yangınlarıyla ilgili gerekli yaptırımların uygulanacağını çiftçi ve vatandaşlarımıza bildirir, kimsenin mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.