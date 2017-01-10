Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 09:59

Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası ikinci büro aldı

Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası ikinci büro aldı

10 Ocak 2017 09:59

Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Yaman, oda olarak Lüleburgaz’a ikinci büroyu kazandıklarını kaydetti.
Başkan Yaman, hizmetlerin devam edeceğini belirterek, “Bu yıllın ilk günlerinde yeni bir büro daha satın alıp odamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni büromuzu Sezen Pasajı ikinci katında aldık. Üyelerimiz her şeyin en iyisine layık. Geçen dönem de ilk büromuzu satın aldık, şimdi de ikinci büromuzu satın aldık. Üyelerime Lüleburgaz’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Yönetim ve denetleme kurulu olarak çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz Lüleburgaz’a esnaf sarayı dikmek” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
0
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Çarşamba
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç