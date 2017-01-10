Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası ikinci büro aldı

Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Yaman, oda olarak Lüleburgaz’a ikinci büroyu kazandıklarını kaydetti.

Başkan Yaman, hizmetlerin devam edeceğini belirterek, “Bu yıllın ilk günlerinde yeni bir büro daha satın alıp odamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni büromuzu Sezen Pasajı ikinci katında aldık. Üyelerimiz her şeyin en iyisine layık. Geçen dönem de ilk büromuzu satın aldık, şimdi de ikinci büromuzu satın aldık. Üyelerime Lüleburgaz’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Yönetim ve denetleme kurulu olarak çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz Lüleburgaz’a esnaf sarayı dikmek” dedi.