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Lüleburgaz'da AVM yangını

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin alt katında bulunan çocuk oyun alanı bölgesinde nedeni ilk anda tespit edilemeyen yangın meydana geldi. Kısa sürede dumanların tüm alışveriş merkezini sarması nedeniyle olay anında AVM içerisinde bulunanlar dumandan etkilendi.


Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin üst katında mahsur kalanlar itfaiye araçlarının merdivenleri vasıtası ile kurtarıldı.

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